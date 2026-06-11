Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Калинина ночью начнут укладывать асфальт. Глава горадминистрации Александр Макаров провел рабочую встречу с подрядчиком. Об этом сообщают в пресс-лужбе мэрии Брянска.

На отрезке дороги длиной 3,4 километра от улицы Пионерской до улицы Комарова начнут укладывать верхний слой асфальта. Подрядчик будет работать сегодня ночью, когда количество машин на минимально.

Кроме того, подрядчик стремится уложиться в график по ремонту Литейной. Бригады работают на участке от улицы 50-й Армии до Литейного моста.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Александр Макаров поторопил подрядчика, чтобы тот вплотную занялся улицей Советской. Напомним, там строители заметили повреждение канализационного коллектора. Сейчас меняют трубу.. По поручению главы горадминистрации, часть дороги до коллектора подрядчик закроет уже в ближайшие дни.

Как выглядит капитальный ремонт дорог в Брянске? Сегодня приступили к укладке финишного слоя асфальта на Спартаковской. Недавно отремонтированы дороги на улицах: Окружной (от ул. Азарова до ул. Донбасской) в Бежицком районе, Кирпичной (от ж/д переезда до ул. Инженерной) в п. Большое Полпино, Камозина (от ул. III Интернационала до ул. Ульянова) в Бежицком районе.

Завершили капитальный ремонт дорог (осталось нанести разметку и установить знаки) на улицах: Орджоникидзе в Бежицком районе, Клары Цеткин в Володарском районе, Маяковского в Бежицком районе, Гончарова в Бежицком районе, Бондаренко в Советском районе, пер. Московском (от проезда Московского до ж/д станции Брянск-Восточный) в Фокинском районе.

Полностью готовы дороги: 2-й въезд в п. Белые Берега, ул. Никитина в Володарском районе, ул. Куйбышева (от ул. III Интернационала до ул. Литейной) в Бежицком районе.

Напомним, в Брянске на улице Калинина будут укладывать верхний слой асфальта. Возможно затруднение движения транспорта с 20:00 11 июня до 07:00 12 июня.