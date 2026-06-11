Мэр Брянска оценил строительство парка «Олимпийский»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава горадминистрации Александр Макаров оценил строительство парка «Олимпийский». Он провел рабочую встречу на территории строящегося объекта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Агитплощадка, ротонда, зона с качелями, детская, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для занятия воркаутом, лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение и парковка – все это к концу этого года станет новым местом отдыха горожан. Парк приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик начал вырубать деревья. Только аварийных ясеней и тополей здесь больше восьмидесяти. Александр Макаров напомнил про четкие сроки выполнения работ и соблюдение графика подрядчиком.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Парк «Олимпийский» граничит с городским Домом культуры Володарского района. Старинное учреждение давно нуждалось в ремонте. Сейчас на объекте работают строители. Они приведут в порядок фасады, отреставрируют капители, заменят деревянные окна. На ремонт парка потратят 11 миллионов рублей из городского бюджета.

- Вы также можете стать участником истории города Брянска, если проголосуете на сайте «Госуслуги», например, за сквер «Паровоз» (pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h...), - напоминают в мэрии Брянска. - Это общественное место, благодаря вашему голосу, может стать неузнаваемым и радовать горожан долгие годы. Поторопитесь, остался один день для голосования!