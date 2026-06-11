Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Брянской области 12 июня ожидают грозы, град и сильный ветер. Ветер подует со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ мЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к гибели сельхозкультур, перебоям с электроснабжением, повреждениям имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцев просят выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев. Тел. 112.