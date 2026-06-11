В Брянске 14-летним школьникам вручили паспорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В накануне Дня России в Советском районе Брянска прошла акция «Люблю тебя, моя Россия». В этом году акция также была приурочена к 75-летию Советского района. По традиции юным жителя города, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

С важным событием ребят поздравил глава района Денис Семенов.

- Сегодня мы вручаем вам паспорта, и я хочу, чтобы каждый из вас осознал: как важно быть ответственным гражданином своей страны, - сказал Денис Александрович. - Каждый день делать что-то, чтобы ваши дом, улица, квартал, район, город, регион и в целом страна становились лучше. Хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что своим вкладом в науку, искусство, спорт, благоустройство городов, в улучшение жизни наших граждан вы сможете сделать свой город и свою страну счастливей, богаче и ещё могущественнее. И второй момент: наша страна многонациональная, поэтому необходимо быть политкорректными, с уважением относиться к разным культурам, традициям и верованиям. 2026 год по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина был объявлен годом единства народов. Наша сила как раз и заключается в единстве.

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