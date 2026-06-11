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Общество11 июня 2026 8:47

В Брянске сотрудники Росгвардии провели акцию ко Дню России

Событие состоялось на «Партизанской поляне»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске сотрудники Росгвардии провели акцию ко Дню России. Событие состоялось на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна». Его приурочили также к юбилейному году Росгвардии. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Прошло торжественное построение личного состава территориального управления Росгвардии.

В акции участвовали: начальник тероргана генерал-майор полиции Иван Ванчугов, председатель совета ветеранов войск правопорядка Александр Лахтиков, иерей Виктор Коврижко и личный состав ведомства.

- Присутствующие почтили память героев, павших за Родину, минутой молчания и возложили цветы к вечному огню, - говорят в Росгвардии.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Генерал-майор полиции Иван Ванчугов вручил офицерам погоны к очередным воинским и специальным званиям.

В завершение росгвардейцы провели патриотическую акцию - под звуки военного оркестра больше 50 сотрудников и военнослужащих развернули 12-метровый российский триколор.

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