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Спорт10 июня 2026 12:22

Брянский пловец Илья Бородин стал двукратным чемпионом страны

Спортсмен одержал еще одну победу на чемпионате России в Казани
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянский пловец Илья Бородин стал двукратным чемпионом страны. Спортсмен одержал еще одну победу на чемпионате России в Казани. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- И снова поздравляю нашего чемпиона Илью Бородина и его тренера Марину Феофановну Свистак! - сказал Егор Ковальчук.

Илья завоевал золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Результат: 4 минуты 10,30 секунды. Брянский пловец выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

Врио губернатора Брянской области пожелал удачи Илье Бородину.

Напомним, брянский пловец Илья Бородин завоевал золото на чемпионате России.