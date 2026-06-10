Брянские энергетики напоминают любителям рыбной ловли о правилах электробезопасности

Фото: ПАО "Россети Центр".

С наступлением теплой погоды и сезона активной рыбалки филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» (входит в Группу «Россети») напоминают жителям Брянской области о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов.

Запрещается рыбачить в охранных зонах линий электропередачи, а также в местах, где установлены предупреждающие знаки: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Не влезай! Убьет!» и «Ловля рыбы в охранной зоне воздушных линий электропередачи запрещена!».

Особую осторожность следует соблюдать при передвижении вблизи линий электропередачи. Перед тем как пройти под проводами, необходимо обязательно сложить удилище. Это позволит избежать опасного приближения к токоведущим частям электроустановок.

При выборе снастей важно учитывать материал удилища. Современные удочки часто изготавливаются из углепластика, который проводит электрический ток. В условиях повышенной влажности, при использовании мокрой лески или удилища риск поражения электрическим током значительно возрастает.

Приобретая удочку ребенку, обязательно расскажите ему о правилах электробезопасности. Дети должны знать об опасности нахождения рядом с линиями электропередачи и понимать, как вести себя во время рыбалки.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье во время отдыха на природе