Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2026 7:17

Студенческая пара из Брянска вышла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России»

В конкурсе участвуют студенческие семьи в возрасте от 18 до 35 лет из разных университетов России
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Студенческая пара из Брянска прошла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России».

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья». В нем участвуют студенческие семьи в возрасте от 18 до 35 лет из разных университетов России. Об этом сообщают в пресс-службе брнясокй городской администрации.

Из 253 семей в финал попали 30, включая семью Алены и Алексея Кушнеревых. Они - студенты физико-математического факультета Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.

Финал конкурса пройдет 15–18 июня в Москве.

Поддержать брянскую пару можно, пройдя по ссылке.

12+