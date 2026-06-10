Студенческая пара из Брянска вышла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Студенческая пара из Брянска прошла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России».

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья». В нем участвуют студенческие семьи в возрасте от 18 до 35 лет из разных университетов России. Об этом сообщают в пресс-службе брнясокй городской администрации.

Из 253 семей в финал попали 30, включая семью Алены и Алексея Кушнеревых. Они - студенты физико-математического факультета Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.

Финал конкурса пройдет 15–18 июня в Москве.

Поддержать брянскую пару можно, пройдя по ссылке.

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