Студенческая пара из Брянска вышла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России»

Студенческая пара из Брянска прошла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России».
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья». В нем участвуют студенческие семьи в возрасте от 18 до 35 лет из разных университетов России. Об этом сообщают в пресс-службе брнясокй городской администрации.
Из 253 семей в финал попали 30, включая семью Алены и Алексея Кушнеревых. Они - студенты физико-математического факультета Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.
Финал конкурса пройдет 15–18 июня в Москве.
Поддержать брянскую пару можно, пройдя по ссылке.
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