Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В брянском конно-спортивном клубе «Отрадненские просторы» прошли соревнования по конкуру – олимпийскому виду конного спорта. Спортивное событие приурочили ко Дню России. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В соревнованиях участвовали 67 пар. Самой юной участнице Есении Калиновой — всего девять лет, а ее сестра Марина уже мастер спорта.

Федерация конного спорта работает в Брянской области с 2005 года. В этом году исполнилось 49 лет первой конно-спортивной конюшне при Брянском государственном аграрном университете, а знаменитыйу локотской конный завод, при котором работает конно-спортивное отделение ДЮШ «Олимп», отметил 131 годю

В области сейчас 10 конно-спортивных клубов, и с каждым годом все больше желающих заниматься этим видом спорта.

- Поздравляю участников турнира и желаю новых побед! – сказал Егор Ковальчук.

Конкур — один из самых зрелищных видов спорта. Всадник и лошадь преодолевают маршрут из различных препятствий в определенном порядке. Они должны пройти дистанцию без ошибок и за минимальное время.

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