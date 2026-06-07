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Общество7 июня 2026 12:38

Егор Ковальчук обсудил участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области

Врио губернатора Брянской области встретился с вице-президентом - председателем Среднерусского банка Сбербанка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук обсудил с вице-президентом - председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Обсудили участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области, а также совместную работу по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных для управления социально-экономическим развитием региона и повышения доступности технологий для жителей, - рассказал врио губернатора Брянской области.

Договорились проводить рабочие встречи и консультации по вопросам цифрового развития ключевых отраслей экономики региона.