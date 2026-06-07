Егор Ковальчук обсудил участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук обсудил с вице-президентом - председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Обсудили участие Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области, а также совместную работу по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных для управления социально-экономическим развитием региона и повышения доступности технологий для жителей, - рассказал врио губернатора Брянской области.

Договорились проводить рабочие встречи и консультации по вопросам цифрового развития ключевых отраслей экономики региона.