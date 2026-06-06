Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

При атаке ВСУ брянского села Первомайское ранены мужчина и женщина. С помощью БпЛА ударили по Севскому району. Об этом 6 июня на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Дом полностью уничтожен.

В селе Демьянки Стародубского района от атаки дрона-камикадзе на жилой дом пострадали мужчина и женщина. Они были доставлены в больницу, назначено лечение.

- Желаю всем пострадавшим выздоровления! – сказал Егор Ковальчук.