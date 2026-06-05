В Бярнске в декабре откроют новую школу

Фото: пресс-служба Брянской городской админитрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров побывал на месте строящейся новой школы на 1 225 в микрорайоне на улице Амосова (территория старого аэропорта). Он здесь провел выездное совещание. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

Осенью прошлого года здесь открыли второй корпуса Центра образования «Перспектива» на 1225 учеников. Однако территория активно застраивается многоэтажными жилыми домами, и у местных жителей большая потребность в наличии учебного заведения.

Совещание с представителями заказчика – городской администрации, подрядной организации и осуществляющих технический надзор специалистов «Росстройконтроля» прошло в рабочем вагончике на территории стройки. Говорили об оптимизации и ускорении рабочего процесса, о благоустройстве территории школы.

Фото: пресс-служба Брянской городской админитрации.

- Строительство школы — не просто возведение здания, а создание пространства для будущего поколения, - сказал Александр Макаров. - От слаженности работы власти и подрядчика напрямую зависит – получат ли дети современное, безопасное и комфортное учебное заведение в запланированные сроки. Сейчас необходимо не терять темп строительства, наращивать его..

Подрядчик пояснил, что на стройке ежедневно работают около 150 специалистов, и пообещал: в ближайшее время увеличить число рабочих. Сюда дополнительно придет бригада отделочников.

- На объекте закончены все монолитные работы, завершена кладка, проведены коммуникации, - рассказал. руководитель подрядной организации Михаил Кабанов. - Идут отделочные работы, возведение перегородок для классов. Приступили к устройству стяжек на полах. Вне здания возводим спортивную площадку. Рядом уже построена котельная. Она соединяется со школой теплотрассой. Осенью согреем здание.

Новое учебное заведение строят по проекту, по которому в минувшие пять лет в Брянске уже построили четыре школы на 1 225 мест каждая.

- Напомним, в сентябре 2020 года первый звонок прозвучал в школе №71 «Перспектива» по улице Грибачёва, - говорят в мжрии Брянска. - В январе 2023 года открылась школа №72 по улице Счастливой, в феврале 2025 года — учебный корпус по улице Николаевой, ставший вторым зданием городского лицея №2. В сентябре 2025 года — новый корпус «Перспективы» на улице Амосова.

Однако у нового здания есть своя особенность. По проекту, в коридорах новой школы установят нестандартные большие окна, чтобы внутри было много естественного света. Открытие нового учебного заведения запланировали на декабрь 2026 года.