В Брянске ушел из жизни директор Городского Дома культуры имени Горького

Фото: управление культуры Брянской городской администрации.

В Брянске преждевременно ушел из жизни директор Городского Дома культуры имени А.М. Горького Алексей Ерохин. Печальную новость сообщают в управлении культуры Брянской городской администрации.

Всю свою жизнь Алексей Павлович посвятил развитию культуры и искусства города. Он вкладывал душу в организацию мероприятий, которые приносили радость и вдохновение многим людям. Его профессионализм, доброта и искренность снискали уважение и любовь всех, кто знал и работал с ним.

Под руководством Алексея Ерохина Дом культуры стал центром притяжения для жителей не только Володарского района, но и всего города. Здесь каждый находил для себя что-то важное и интересное. Благодаря его усилиям, многие талантливые артисты и коллективы получили возможность проявить себя на сцене, а жители – насладиться яркими и незабываемыми событиями. Алексей Павлович лично поддержал создание на базе учреждения патриотического клуба «Феникс», который все эти дни помогает фронту и нашим бойцам, активно взаимодействовал с Брянской епархией, популяризируя в рамках проводимых мероприятий ДК традиционные духовные и нравственные ценности среди подрастающего поколения

- Светлая память об Алексее Павловиче навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и работал вместе с ним, - говорят в управлении культуры Брянской городской администрации. - Его доброта, мудрость и преданность делу будут служить примером для всех нас!

«Комсомольская правда - в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Алексея Павловича и коллективу Городского Дома культуры имени А.М. Горького.