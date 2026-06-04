Егор Ковальчук и Борис Эбзеев обсудили обеспечение надежного электроснабжения Брянской области

Фото: ПАО «Россети Центр».

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Ключевыми темами стали обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса региона, подготовка к осенне-зимнему периоду и развитие электросетевой инфраструктуры.

Особое внимание стороны уделили работе энергетиков в приграничных районах области, вопросам оперативного восстановления поврежденных энергообъектов и реализации мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей.

Отдельно обсуждались вопросы технологического присоединения новых потребителей. За первые месяцы 2026 года «Брянскэнерго» обеспечило электроснабжение 273 объектов общей мощностью почти 4,6 МВт. Среди них производственные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты социальной инфраструктуры. В планах текущего года — подключение новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов образования.

«Для Брянской области надежность электроснабжения имеет особое значение. От устойчивой работы сетевого комплекса зависят функционирование предприятий, социальных учреждений и качество жизни людей. Важно, что даже в непростых условиях приграничных регионов энергетики, порой с риском для жизни, не только оперативно реагируют на возникающие вызовы, но и последовательно реализуют производственные программы», — отметил Егор Ковальчук.

«Сегодня перед брянскими энергетиками стоят сразу несколько задач: обеспечение надежной работы электросетевого комплекса в приграничном регионе, подготовка к сезону пиковых нагрузок и создание условий для подключения новых потребителей. В этом году мы проведем ремонт 56 крупных высоковольтных и 279 трансформаторных подстанций, расчистим свыше 1 535 гектаров трасс линий электропередачи. Эти мероприятия формируют необходимый запас надежности и позволяют обеспечивать устойчивое электроснабжение потребителей в любых условиях», — подчеркнул Борис Эбзеев.