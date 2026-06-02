Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с Митрополитом Брянским и Севским Александром. Во время рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия Правительства региона и Брянской епархии. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Под началом Его Высокопреосвященства в регионе проводится большая работа по восстановлению святынь, строительству храмов, - рассказал Егор Ковальчук. -Восстанавливается Преображенский собор Спасо-Преображенского женского монастыря в Севске, завершается строительство Никольского собора в Карачевском Николо-Одрином женском монастыре.

Особую благодарность врио губернатора Брянской области выразил Митрополиту Александру за то, что священники Брянской епархии посещают и духовно поддерживают наших военнослужащих, стоящих на защите государственной границы. Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

- Сотрудничество правительства региона и Брянской митрополии продолжим по всем направлениям, - сказал Егор Ковальчук.