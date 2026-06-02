При атаке ВСУ брянского поселка Суземка погиб мирный житель. Из РСЗО ударили по Суземскому району. Об этом 2 июня на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего, - написал Егор Ковальчук.

Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН «Защита» Брянск», который помогал их эвакуировать. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь наши врачи.

Информация о последствиях атаки по инфраструктуре уточняется.