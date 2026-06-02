В брянском правительстве обсудили порядок выплат жителям, пострадавшим от атак ВСУ

В правительстве Брянской области обсудили порядок выплат жителям, пострадавшим от атак ВСУ. От систематических ежедневных ударов ВСУ по брянскому региона страдают мирные граждане, их жилье, транспортные средства. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Брянцы, пострадавшие при атаках ВСУ, имеют право на такие меры поддержки, как: единовременная материальная помощь — 15 675 тыс. рублей, финансовая помощь в связи с утратой движимого имущества — 78 375 тыс. рублей (в случае частичной утраты), 156 750 тыс. рублей (в случае полной утраты), единовременное пособие за причиненный вред здоровью — 313,5 тыс. рублей (легкий вред здоровью), 627 тыс. рублей (средний и тяжкий вред здоровью), единовременное пособие членам семей в связи с гибелью в размере 1 млн 567,5 тыс. рублей в равных долях каждому члену семьи.

С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства больше чем 4,5 тысячам гражданам.

- Знаю, что поступают жалобы на длительный срок получения выплат, - сказал Егор Ковальчук. - Должен быть реализован принцип «одного окна», чтобы этим занимались не разные отделы и департаменты, а одно конкретное подразделение. Дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки.