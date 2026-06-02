Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске проведут смотр-конкурс на лучшее благоустройство. Участие в нем могут принять средние школы и детские сады, музыкальные и спортивные школы, Дворцы культуры и даже городские парки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Мы решили провести этот смотр-конкурс, чтобы наладить работу по озеленению территорий муниципальных учреждений социального блока, — рассказал заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов. — Основная задача конкурса — популяризировать идеи экологического воспитания и бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Хотим вовлечь учащихся, педагогов, родителей и общественность в эту работу. Лучшие примеры озеленения и благоустройства будут рекомендованы не только соцучреждениям, но и другим предприятиям и организациям. Уверен: всем нам хочется жить в красивом и уютном городе, а когда эта красота создана своими руками, любить это место начинаешь ещё больше.

Каждая организация может представить на конкурс один проект в одной или нескольких номинациях (если деятельность учреждения соответствует критериям нескольких номинаций). Участникам предлагают шесть номинаций. Для общеобразовательных школ - «Лучшая школа — зеленый оазис». Для дошкольных образовательных учреждений - «Цветущий детский сад». Для детских школ искусств, центров детского творчества - «Территория творчества». Для спортивных школ и учреждений физической культуры – « Зеленый старт». Для учреждений культуры: Дворцы и Дома культуры, библиотеки - «Культурный ландшафт». Для городских парков культуры и отдыха - «Парк, в который хочется вернуться». Есть и Специальная номинация. «Народный выбор» - проект, набравший наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании.

Конкурс пройдет в три этапа. Заявки принимают с 1 июня по 17 сентября. оценивать проетицы будут с 5 июня по 17 сентября. Онлайн-голосование в номинации «Народный выбор» состоится с 24 августа по 17 сентября. Итоги смотра-конкурса подведут до конца сентября, и сразу после этого наградятт победителей.

- Более подробную информацию можно узнать по телефонам: для учреждений образования - (4832) 74-25-79, для учреждений спорта – (4832) 30-60-27, для учреждений культуры - (4832) 66-51-23, - говорят в мэрии Брянска.

