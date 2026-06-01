Брянские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате ЦФО

Брянские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Центрального федерального округа, который прошел в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Спортивное событие объединило 194 участника из 15 регионов. Напряженная борьба шла на татами. Спортсмены сражались за медали и путёвки на чемпионат России.

Брянские дзюдоисты показали яркую и техничную борьбу. «Золото» в весовой категории больше100 кг взял воспитанник СШОР по борьбе Сергей Трусов. Серебряные медали привезли: Дарья Захарова (весовая категория до 52 кг, СШОР «Русь») и Анастасия Онишенко (весовая категория до 70 кг, СШОР по борьбе). Бронзовые медали в схватках добыли воспитанники СШОР «Русь» Дарья Карахтанова (весовая категория до 57 кг) и Роман Моторин (весовая категория до 81 кг).

Брянские спортсмены получили право представлять регион на чемпионате России.

