Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске открыли фестиваль Движения Первых. Событие состоялось в Международный день защиты детей. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил тематические площадки, пообщался с участниками. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Движение Первых создано, чтобы помогать молодежи двигаться вперед, быть успешными в любой профессии, полезными людям и своей малой Родине, Брянской области, - сказал Егор Ковальчук. - Радует, что у нас много талантливых ребят. Уверен, среди тех, с кем общались сегодня, точно есть будущие учёные, военные, инженеры, учителя, врачи.

Врио губернатора Брянской области подчеркнул, что «главное — ставить перед собой самые амбициозные задачи и уверенно преодолевать все трудности, а мы, взрослые, обязательно поможем и поддержим».

