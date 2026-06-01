Три семьи из Брянска победили в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года - 2026». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

29 мая 2026 года в департаменте социальной политики и занятости населения Брянской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Брянская область по традиции каждый год участвует во Всероссийском конкурсе «Семья года», организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс проходит уже 11-й раз. Он способствует укреплению семейных ценностей, повышению статуса семьи, общественного престижа семейного образа жизни, распространению положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей.

Первым этапом конкурса стало проведение отборочных туров в муниципальных образованиях области. В этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» приняли участие 49 семей из 19 муниципальных образований Брянской области.

- Семьи, представленные на участие в региональном этапе конкурса, занимают активную жизненную позицию, являются достойным примером в воспитании детей и сохранении семейных ценностей, - рассказали в мэрии Брянска. - Комплекты материалов с историями и достижениями каждой семьи были оценены членами организационного комитета.

Конкурс проходил в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

Победителей определили во всех шести номинациях. В ьрех из них победили семьи из Брняска.

Никита Васильевич и ВикторияЮрьевна Самойловы - в номинации «Молодая семья»,

Шангерей Гамзатович и Нина Ивановна Магомедовы – в номинации «Семья – хранитель традиций», Альберт Владиславовиу и Марина Юрьевна Малкины - в номинации «Золотая семья».

Теперь финалисты регионального этапа представят Брянскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года».

