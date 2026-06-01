Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске стартовал купальный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Этим летом в городе будут работать семь официальных мест для купания и отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

В Володарском районе можно будет купаться у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна), на озере «ДСК», на карьере бывшего завода керамзитогравия. В Бицком районе - Центральный (в районе городской больницы №1), на озере «Орлик-5». В Фокинском районе - на озере «Мутное» и на озере ГРЭС в поселке Берега.

- Накануне открытия сезона воду на всех местах отдыха взяли на анализ специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Брянской области», - рассказали в мэрии Брянска. - Исследование показали, что сегодня купаться безопасно. Однако, ситуация может измениться, поэтому анализ воды в течение сезона будут проводить неоднократно.

На подготовку городских пляжей для купания из казны потратили почти два миллиона рублей. Берега водоемов очистили от зарослей кустарника и травы. Вывезли мусор, установили урны и контейнеры. В местах отдыха покрасили лавочки, песок после весеннего разлива выровняли грейдером.

На Орлике-5 по просьбам горожан прибрежную зону защитили небольшим валом земли. В прошлые годы люди жаловались, что несознательные граждане подъезжали на машинах прямо к воде, мешали остальным отдыхающим. Теперь на пути автомобилей появилось искусственное препятствие.

Перед началом нового купального сезона водолазы обследовали дно мест отдыха от посторонних предметов, оборудовали спасательные посты. У городских спасателей — 37 гребных и 3 моторные лодки, 95 жилетов, 34 круга. На водоемах города установят 78 знаков безопасности на воде.

- Купальный сезон в Брянске официально продлится до 31 августа, - рассказали в мэрии Брянска. - Однако, срок его окончания может быть изменен. Все зависит от погоды и результатов анализа воды в официальных местах отдыха горожан.