Фото: Брянская областная станция переливания крови ВКонтакте.

Брянская областная станция переливания крови приобрела новый дизельный генератор. Об этом сообщают в медучреждении.

Оборудование уже заняло свое место заранее подготовленной площадке. В ближайшее время ее подключат к инженерным системам станции.

- Стоит отметить, что приобретение генератора прошло без участия и затрат со стороны бюджета Брянской области, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови.

Теперь даже при полном отключении электроэнергии счтанция продолжит оставаться в строю и работать в штатном режиме. Это гарантирует сохранность ценных компонентов крови и непрерывность всех критически важных процессов.