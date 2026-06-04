Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2026 14:55

Брянская областная станция переливания крови приобрела новый дизельный генератор

Оборудование уже заняло свое место на заранее подготовленной площадке
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Брянская областная станция переливания крови ВКонтакте.

Фото: Брянская областная станция переливания крови ВКонтакте.

Брянская областная станция переливания крови приобрела новый дизельный генератор. Об этом сообщают в медучреждении.

Оборудование уже заняло свое место заранее подготовленной площадке. В ближайшее время ее подключат к инженерным системам станции.

- Стоит отметить, что приобретение генератора прошло без участия и затрат со стороны бюджета Брянской области, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови.

Теперь даже при полном отключении электроэнергии счтанция продолжит оставаться в строю и работать в штатном режиме. Это гарантирует сохранность ценных компонентов крови и непрерывность всех критически важных процессов.