Брянская областная станция переливания крови приобрела новый дизельный генератор. Об этом сообщают в медучреждении.
Оборудование уже заняло свое место заранее подготовленной площадке. В ближайшее время ее подключат к инженерным системам станции.
- Стоит отметить, что приобретение генератора прошло без участия и затрат со стороны бюджета Брянской области, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови.
Теперь даже при полном отключении электроэнергии счтанция продолжит оставаться в строю и работать в штатном режиме. Это гарантирует сохранность ценных компонентов крови и непрерывность всех критически важных процессов.