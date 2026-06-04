Мэр Брянска наградил победителей фестиваля ГТО

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Глава администрации города Брянска Александр Макаров наградил победителей фестиваля ГТО. Команда Брянской горадминистрации побед Она заняла первое место в группе государственных гражданских и муниципальных служащих.ила в региональном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Александр Николаевич поблагодарил своих коллег за замечательный спортивный результат. Каждому участнику команды он вручил почетные грамоты.

Фестиваль ГТО состоялся на стадионе «Десна». Свои спортивные результаты показывали 33 команды Брянской области и города Брянска. Соревновались участники в возрасте от 25 до 64 лет. Они проявляли свою спортивную подготовку в отжиманиях, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъеме туловища из положения лежа и беге на два километра.

12+