Больше 300 школьников в Брянске отметили начало каникул

Больше 300 школьников Советского района Брянска отметили начало каникул. Ребята со всех пришкольных лагерей центрального района областного центра, родители и педагоги собрались на Кургане Бессмертия. На этот раз праздник прошел под знаком 75-летия района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
По традиции каникулы отметили праздничным концертом, в котором участвовали ведущие творческие коллективы района. Лето встретили хореографическими и вокальными номерами, шутками и смехом.
Кроме этого, ребята участвовали в квесте из творческих заданий, веселых викторин и спортивных эстафет. Десяткам команд пришлось пройти такие станции как «Живая достопримечательность», «Фотоохота», «Связь поколений», «Сквозь овраги», «Архитекторы 75», «Загадочный город Б», «Почта района».
Кстати, на последней станции команды встречал глава района Денис Семёнов. Он проводил для ребят мастер-класс по каллиграфии.
Пока команды выполняли на время задания, остальные участники праздника могли занять себя в творческих и познавательных зонах. Например, представители детских библиотек учили искусству оригами, а сотрудники Пенсионного фонда — аквагриму. Волонтёры Брянского медико-социального колледжа имени Амосова провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А специалисты управления лесами и Центра технического творчества рассказывали о правилах безопасности на каникулах и правилах поведения в лесу.
-Наконец-то наступило лето, и Брянск отметил Международный день защиты детей, - сказал Денис Семенов. - Я хочу, чтобы вы знали: все, что сегодня делается с нашей стороны, делается для вас, для вашего счастливого детства. Желаю провести это лето весело, шумно и безопасно для здоровья!
Отметим, что так задорно и весело школьники Советского района Брянска встречают лето уже больше десятка лет. Это стало доброй традицией.
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