Больше 300 школьников в Брянске отметили начало каникул

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Больше 300 школьников Советского района Брянска отметили начало каникул. Ребята со всех пришкольных лагерей центрального района областного центра, родители и педагоги собрались на Кургане Бессмертия. На этот раз праздник прошел под знаком 75-летия района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По традиции каникулы отметили праздничным концертом, в котором участвовали ведущие творческие коллективы района. Лето встретили хореографическими и вокальными номерами, шутками и смехом.

Кроме этого, ребята участвовали в квесте из творческих заданий, веселых викторин и спортивных эстафет. Десяткам команд пришлось пройти такие станции как «Живая достопримечательность», «Фотоохота», «Связь поколений», «Сквозь овраги», «Архитекторы 75», «Загадочный город Б», «Почта района».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Кстати, на последней станции команды встречал глава района Денис Семёнов. Он проводил для ребят мастер-класс по каллиграфии.

Пока команды выполняли на время задания, остальные участники праздника могли занять себя в творческих и познавательных зонах. Например, представители детских библиотек учили искусству оригами, а сотрудники Пенсионного фонда — аквагриму. Волонтёры Брянского медико-социального колледжа имени Амосова провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А специалисты управления лесами и Центра технического творчества рассказывали о правилах безопасности на каникулах и правилах поведения в лесу.

-Наконец-то наступило лето, и Брянск отметил Международный день защиты детей, - сказал Денис Семенов. - Я хочу, чтобы вы знали: все, что сегодня делается с нашей стороны, делается для вас, для вашего счастливого детства. Желаю провести это лето весело, шумно и безопасно для здоровья!

Отметим, что так задорно и весело школьники Советского района Брянска встречают лето уже больше десятка лет. Это стало доброй традицией.

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