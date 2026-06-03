«Люди из глубинки»: брянский фотохудожник Николай Бабаянц представил новый авторский проект

Николай БАБАЯНЦ. Фото: Любовь УДАЛЫХ.

Имя фотохудожника Николая Бабаянца хорошо известно не только в Брянской области, в России, но и даже за границей. В 2021 году он – первый фотограф в брянском регионе, получивший звание «художник Международной федерации фотографического искусства». А еще Николай Николаевич - региональный представитель Ассоциации фотографов Евразии в Брянской области.

Его работы неоднократно побеждали на международных фотовыставках, а мастер получал поздравления и слова восхищения. Также с большим успехом выставки Николая Николаевича проходят в Брянске. А что уж говорить про Дубровский район, где живет и творит фотохудожник. Вот тут уж точно ничто и никто не ускользнет от его зоркого и наблюдательного глаза! Чего уж только не повидал на своем веку и не запечатлел объектив его фотоаппарата! Каждая фотовыставка его работ - это яркое культурное событие для Дубровского района. А для людей – радость, удовольствие и уникальная возможность прикоснуться к удивительному миру настоящего фотоискусства.

Совсем недавно еще один такой же праздник фотомастерства прошел в селе Рековичи Дубровского района. Здесь в местной библиотеке у сельских жителей была замечательная возможность 10 дней наслаждаться выставкой фоторабот Николая Бабянца «Люди из глубинки». О своем новом авторском фотопроекте Николай Николаевич рассказал «Комсомольской правде – в Брянске».

"Баба Варя". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Для людей простых, деревенских

Экспозиция «Люди из глубинки» объединила больше 40 фоторабот. На них запечатлены жители села Рековичи Дубровского района.

- В начале 2000-х годов я прочитал об одном фотографе, который снимал жителей села и потом в этом же селе организовал фотовыставку, - рассказал «КП-Брянск» Николай Бабаянц. – И у меня тоже возникла такая мысль. Свою задумку я осуществлял четверть века. Много снимков делал как раз в Рековичах. Когда в моей коллекции оказалось снимков 10-15, я уже серьезно задумался над выставкой, посвященной жителям Рековичского поселения.

"Бабушки-старушки в Доме милосердия". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Фотохудожник посещал различные мероприятия в Рековичах – балы, торжества в честь 8 марта, 23 февраля и другие. Именно там Николай Николаевич и приметил будущих героев для своих фоторабот. Попросил помочь заведующую Рековичской библиотекой Любовь Удалых со съемкой (ведь не каждый соглашался). Любовь Валентиновна помогла договориться. Николай Николаевич стал приезжать в Рековичи и фотографировать их.

"За хворостом". Работа Николая БАБАЯНЦА.

- Я старался снимать так, чтобы документальная фотография, в жанре которой сделаны эти снимки, была близка к художественной, - говорит Николай Николаевич. – А героями моих работ стали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, герой войны в Чечне, мать погибшего на СВО война, участник Советско-Японской войны Галичев Юрий Егорович, работники одного из передовых хозяйств в Брянской области СПК «Зимницкий, который находится на территории Рековичского сельского поселения. Снимал и постояльцев рековичскго Дома милосердия. Я там часто бывал. Уже, к сожалению, многих из них нет в живых. Настоятель храма Троицы Живоначальной в селе Голубея отец Сергий и простые жители села Рековичи также стали героями моих работ. Большая благодарность Любовь Валентиновне Удалых за помощь в создании этого проекта!

"Здесь я хозяйка!". Работа Николая БАБАЯНЦА.

"Участник советско-японской войны Галичев Ю.В". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Фотохудожник признается, что его герои вели себя перед объективом фотоаппарата легко и естественно. Они такие, какие есть - простые, открытые, отзывчивые. Работа над проектом доставила массу новых впечатлений и была для мастера в удовольствие.

- И кода у меня накопилось больше 40 работ, я решил, что самое время сделать выставку, - рассказал фотомастер. - Назвал ее «Люди из глубинки», потому что сегодня мало внимания уделяют жителям деревни, отдаленных уголков провинции, поселкам, селам, небольшим городам. Затевая выставку, мне в первую очередь хотелось порадовать жителей села Рековичи, сделать людям приятное. Для них это был сюрприз. Ведь они же себя на снимках увидели только на выставке. Для героев своих работ сделал фотографии размером 9 на 12 с сюжетом, который был представлен на выставке. Их раздали во время открытия экспозиции на память. Отмечу, что выставку приурочили к 105-летию Рековичской библиотеки и Году единства народов России. Открытие проходило в музыкальном сопровождении. Выступал ансамбль «Рогнеда». Все прошло красочно, тепло, можно сказать, по-семейному.

"Песня - его стихия". Работа Николая БАБАЯНЦА.

"Хозяйка двора". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Осталось за кадром

Вглядываешься в простые, открытые лица «Людей из глубинки», запечатленные на фото, и чувствуешь с какой любовью, проникновенностью и душевностью выполнил каждую работу фотохудожник. Сюжеты получились добрыми, где-то с чувством юмора, а где-то трогательными до слез. Ведь каждый кадр Николай Бабаянц пропустил через свое сердце.

"Зажгите свечи". Работа Николая БАБАЯНЦА.

- Не все сюжеты давались легко, - признается Николай Николаевич. - Я когда фотографировал мать бойца, погибшего на СВО, то на душе было очень тяжело. Я считаю, она героическая женщина, раз согласилась на эту съемку. Съемка была тяжелой: слезы, воспоминания. Но я успокаивал женщину, поддерживал, как мог. И убедил ее в том, что о ее сыне- Герое должны знать не только в Рековичах.

"Он воевал в Чечне". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Впечатляет снимок бойца, потерявшего ногу на поле сражения.

- Герой моей работы «Он воевал в Чечне» - военнослужащий Андрей Крылов, - рассказывает фотохудожник. – Когда я задумал снять с ним такой сюжет, где он открыто показывает протез вместо ноги, то, честно говоря, не думал, что Андрей согласится. Но он не отказался от съемок и вовсе не стесняется своего ранения полученного во время боевых действий в Чечне.

"Моя бабушка курит трубку". Работа Николая БАБАЯНЦА.

А вот сюжет фотоработы «Моя бабушка курит трубку» мастеру подсказала небезызвестная песня Гарика Сукачева с одноименным названием.

- Я сначала искал деревенский дом и в Рековичах, и в Дубровке, - говорит Николай Николаевич. - Потом нашел эту бабушку, жительницу Рековичей, нашел и внучку (девочку, обучающуюся в Дубровской детской школе искусств). Мы поехали, сделали снимки, костюмы взяли в Доме культуры, трубку заказали на маркетплейсе. И вот получился такой кадр.

"Святки". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Николай Бабаянц никогда не останавливается на достигнутом. Он постоянно в творческом поиске новых сюжетов, интересных героев. И его верный спутник - фотоаппарат всегда под рукой. Поэтому новые встречи, новые фотоработы будут непременно. А редакция «Комсомольской правды – в Брянске» искреннее желает Николаю Николаевичу вдохновения, творческих успехов и профессиональных побед!

Напомним, в апреле в Брянске, в музее братьев Ткачевых, по инициативе Николая Бабаянца, состоялось открытие фотовыставки под названием "Общее пространство". Экспозиция объединила на одной площадке работы талантливых фотографов из двух соседних регионов – Брянска и Орла.

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