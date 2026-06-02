Детская электробезопасность в фокусе внимания брянских энергетиков «Россети Центр»

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» (входит в группу «Россети») усиливают работу по профилактики детского электротравматизма в связи с наступлением длительных летних каникул - времени, когда ребята дольше обычного могут находиться без присмотра взрослых.

В течение трех летних месяцев энергетики проведут профилактические мероприятия по электробезопасности в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях региона. Сотрудники энергопредприятий расскажут детям о правилах электробезопасности, которые нужно соблюдать дома и на улице, объяснят, почему нельзя пользоваться неисправными электроприборами и играть вблизи с энергообъектами: строить шалаши, разжигать костры, делать селфи.

Специалисты энергокомпаний примут участие в общегородском празднике, посвященном вопросам детской безопасности, приуроченном ко Дню защиты детей. Он состоится в начале июня в городском Дворце культуры железнодорожников в Фокинском районе областного центра. В перерывах между номерами художественной самодеятельности на экранах будут транслироваться мультфильмы, герои которых - члены семьи Маши Лампочкиной – оказываются в разных жизненных ситуациях и, благодаря соблюдению правил электробезопасности, находят выход. Полезную и познавательную информацию, мультфильмы и комиксы по теме профилактики детского электротравматизма можно найти на странице Маши Лампочкиной в ВК. Члены Совета молодежи энергопредприятий на празднике раздадут гостям памятки по электробезопасности.

Показ профилактических мультфильмов в период летних каникул также будет организован на телеканалах «ВГТРК Брянск. «Россия 1» и «ВГТРК Брянск. «Россия 24».

Работа с детьми – неотъемлемая часть работы «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро», направленная на предотвращение электротравматизма с участием несовершеннолетних. Она ведется в течение года на постоянной основе: в учебный период мероприятия по электробезопасности организуются в общеобразовательных учреждениях во всех районах брянского региона. Летом энергетики провдят занятия в пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях.