В Брянской области встретили ребят из подшефной Брянки Луганской Народной Республики. Уже четвертое лето они проводят в брянских оздоровительных детских лагерях. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Как регион-шеф помогаем, создаем условия для полноценного отдыха и оздоровления юным гражданам нашей страны из воссоединенных регионов, и из Брянки к нам едут все больше ребят, в этом году — 170 детей, - рассказал Егор Ковальчук.

Для ребят запланировали творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Их ждут новые знакомства и впечатления, а также встречи со старыми друзьями.