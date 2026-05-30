Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянское «Динамо» обыграло «Динамо-Владивосток». Матч состоялсяв Брянске 30 мая на стадионе «Динамо» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. С победой футболистов поздравил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Об этом сообщают на странице ФК «Динамо - Брянск» ВКонтакте.

- 2:0! Поздравляю «Динамо-Брянск» с победой над Владивостоком! - сказал Егор Викторович. - Взяли реванш дома, в том числе и благодаря мощнейшей поддержке трибун.

За два тура до окончания весеннего этапа Первенства брянское «Динамо» обеспечило себе выход в группу «Золото».

- Мы в первой четвёрке! Браво, команда! Браво, Андрей Антанасович! – говорят футболисты. - Благодарим вас за яркую поддержку нашей команды. Дальше - больше. Вперед, «Динамо»!

Впереди у «сине-белых» две игры на выезде и домашний матч со Ставрополем.

