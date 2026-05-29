Общество29 мая 2026 20:32

Врио губернатора Брянской области поздравил с победой спортсмена Александра Горохова

Спортсмен успешно выступил на чемпионате мира по рукопашному бою
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил с победой спортсмена Александра Горохова. Спортсмен успешно выступил на чемпионате мира по рукопашному бою в Бишкеке. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Александр достойно представил Россию. Результат - четыре победы, золотая медаль. И титул двукратного чемпиона мира!

- Благодарю тренера Андрея Николаевича Королева, который воспитывает спортсменов мирового уровня, - сказал Егор Ковальчук. - Уверен, что впереди у Александра новые победы и новые высокие достижения!