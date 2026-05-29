В Брянске приведут в порядок четыре объекта водоснабжения. На двух из них уже начались работы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В областном центре реализуют региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По выше названным четырем объектам водоснабжения заключили муниципальные контракты.

- Подрядчик уже подготовил подъездные пути к месту прокладки водовода протяженостью 800 п.м и диаметром 700 мм, который войде в состав технологического комплекса «Водоводы от Бордовичских водоочистных сооружений», - рассказали в мэрии Брянска. - Большие подготовительные работы вызваны затоплением участка— подрядчик был вынужден завезти сюда большой объём щебёнки, чтобы тяжёлая техника смогла спокойно работать. Также на данный момент завезены необходимые материалы, начаты работы по устройству траншеи под водовод.

На втором объекте также трудятся строители. Подрядчику нужно будет сделать капитальный ремонт теплотрассы отопления и горячего водоснабжения от инженерных сетей «Брянсккоммунэнерго» до жилых домов по улице Строителей в поселке Белые Берега. Специалисты уже начали работу по замене транзитного участка трубопровода горячего водоснабжения, на объект завезли необходимые материалы.