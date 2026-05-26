В Брянской области 27 мая ожидают сильный ветер. Его порывы достигнут скорости от 15 до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к перебоям с электроснабжением, повреждению имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам – парковать машину вдали от деревьев. Тел. 112.