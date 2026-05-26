Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске прозвенел последний звонок для 2 237 выпускников. В Фокинском районе областного центра, в школе №57 также прошло торжественное событие. Здесь с учителями родного учебного заведения прощались выпускники школы №40. Потому что в 40-й школе сейчас проводится капитальный ремонт, который завершат только в ноябре. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ребят поздравил заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов.

- Брянск — город с героической историей, славными традициями, - сказал Александр Александрович. - Мы гордимся своим прошлым, уверенно смотрим в будущее. И в этом будущем есть ваше место, дорогие ребята. Город строит современную инфраструктуру, развивает образование, науку, спорт и культуру. И нам очень нужны ваши таланты, энергия, свежие идеи.

Дорогие ребята, желаю вам, чтобы полученные знания стали прочным фундаментом для будущих успехов. Чтобы выбор профессии был осознанным и верным. Желаю успешной сдачи экзаменов, мудрых решений и ярких достижений на благо нашей великой Родины.

Выпускников 11 классов ждет ЕГЭ. В этом году экзаменационные испытания предстоит пройти 2 237 ученикам в 16 специально подготовленных пунктах, расположенных в учебных заведениях. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускникам достаточно успешно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике.