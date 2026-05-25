Двое воспитанников брянского детсада отмечены Шанхайской академией творчества

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Двое воспитанников брянского детсада №111 «Гнездышко», Ян Титкин и Евгений Казека, отмечены Шанхайской академией творчества. Эта организация сопровождает талантливых детей и помогает им участвовать в конкурсах международного уровня. Об этом сообщают в пресс-службе Брнясокй городской администрации.

- Детский сад №111 «Гнёздышко» давно известен своими юными чтецами, - рассказали в мэрии Брянска. - Уже 45 лет под руководством педагога Елены Кузнецовой дети готовят литературные номера, выступают на конкурсах и через художественное слово рассказывают о событиях Великой Отечественной войны.

В «Гнездышке» прошед выпускной вечер. Будущих первоклассников поздравил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин. Он вручил ребятам грамоты за активное участие в творческих конкурсах и успехи в обучении.

-То, что вы делаете, — это, действительно, феноменально, - сказал Альберт Владиславович. - Мы понимаем, что такие результаты появляются только благодаря совместным усилиям родителей, воспитателей и самих детей.

Воспитанники и выпускники «Гнездышка» уже не раз представляли Россию на крупных творческих конкурсах. В их копилке уже 760 наград. Ребята участвуют в конкурсах в Брянске, Москве, Калуге, Смоленске, а также в Беларуси.

Один из выпускников детского сада, Глеб Костин, представлял Россию на крупном международном конкурсе с участием 27 стран и стал обладателем Гран-при. К выпускному него было 130 наград.

А творческий путь ребят продолжается и после выпуска из дошкольного учреждения. Осенью воспитанник «Гнездышка» Ян Титкин представит нашу страну на международном конкурсе «Лемари» в Минске.