«Брянскэнерго» усилит меры по обеспечению безопасности дорожного движения в период летних каникул

В филиале «Россети Центр» — «Брянскэнерго» с 25 мая по 25 июня 2026 года пройдет месячник по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Его цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в период летних школьных каникул, а также повышение безопасности при эксплуатации автотранспортных средств.

В рамках месячника в «Брянскэнерго» проведут дополнительные совещания и инструктажи с водительским составом. Особое внимание уделят вопросам безопасного управления транспортом в местах возможного нахождения детей — вблизи школ, остановок общественного транспорта, парков, торговых и культурно-развлекательных объектов.

Также водителям напомнят о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и проанализируют информацию региональной Госавтоинспекции о ДТП с участием несовершеннолетних.

Кроме того, в филиале усилят контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей и машинистов, а также за техническим состоянием и внешним видом автотранспорта.