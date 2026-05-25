Фото: личная страница А.В. БОГОМАЗА, ВКонтакте.

Орденом Александра Невского наградили экс-губернатора Брянской области Александра Богомаза. Высокую награду Александру Васильевичу вручил лично Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает сайт «Брянских известий».

Указ о награждении Александра Богомаза был подписан сразу после его увольнения, но лично награду новому депутату Госдумы вручили в четверг, 21 мая.

Александр Богомаз руководил Брянской областью с сентября 2014 года. Он победил на губернаторских выборах 2015, 2020 и 2025 годах с более чем 70% результатом

Орден Александра Невского - одна из высших государственных наград России. Им награждают государственных и военных деятелей за особые личные заслуги перед Отечеством в деле укрепления государственности, а также за высокие достижения в службе.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз ушел в отставку по собственному желанию 13 мая. Президент России Владимир Путин принял отставку главы брянского региона по собственному желанию.

Наша справка:

Александр Богомаз родился 23 февраля 1961 года в селе Гриденки, расположенном в Стародубском районе Брянской области, сообщают на сайте правительства Брянской области.

Его отец, Василий Богомаз, преподавал в школе и был ветераном Великой Отечественной войны. Мать, Надежда Филипповна, также работала учительницей в начальных классах, а впоследствии возглавила школу. В семье воспитывались три дочери: Лидия, Татьяна и Нина.

Высшее образование Александр получил в Брянском технологическом институте (ныне Брянский государственный инженерно-технологический университет), который окончил в 1983 году, став дипломированным инженером-механиком.

Трудовую деятельность он начал в 1977 году на Брянском заводе дорожных машин, где работал токарем. С 1983 по 1998 год его карьера была связана с совхозом «Берновичский» в Стародубском районе: здесь он прошел путь от инженера до заместителя директора.

Период с 1998 по 2003 год он занимал должность главного инженера в производственном управлении «Стародубрайгаз», входящем в ОАО «Брянскоблгаз».

В 1998 году совместно с женой Ольгой Александр Богомаз создал крестьянско-фермерское хозяйство «Богомаз». Со временем оно выросло в одного из ведущих производителей картофеля в регионе.

В 2008 году в Брянской государственной сельскохозяйственной академии он успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сравнительному анализу эффективности технологий выращивания разных сортов картофеля на серых лесных почвах юго-запада Центральной России.