Брянские спортсмены успешно выступили в первенстве по восточному единоборству

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены успешно выступили в открытом первенстве по восточному боевому единоборству. Соревнования прошли в Мценске Орловской области. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Спортивное событие посвятили 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На первенство приехали больше 100 спортсменов из Орла, Мценска, Брянска и других регионов. Брянск представляли спортсмены «СФ «Восточного боевого единоборства», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике, которые показали хорошие результаты.

Первые места в своих категориях заняли: девушки 14-15 лет сетокан-ката, сетокан-кумите и кобудо-весовая категория — Кристина Белашева; юноши 14-15 лет сетокан-ката, сетокан- кумите и кобудо-весовая категория — Дмитрий Панковский; в кобудо-весовая категория — Кирилл Лесюнин.

Серебро завоевали: юноши 16-17 лет сетокан-ката, сетокан-кумите — Кирилл Лесюнин; девушки 12-13 лет сетокан-ката, сетокан-кумите и кобудо-весовая категория — Марина Турецкая.

Подготовили спортсменов тренеры сборной команды Брянской области Николай Новиков и Александр Лепёшкин.

