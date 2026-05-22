Более 650 специалистов «Брянскэнерго» повысили уровень профессиональной подготовки

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 5 месяцев 2026 года. За этот период профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли 652 сотрудника.

За отчетный период энергетики приобрели новые знания в различных сферах производственной деятельности. Всего персонал филиала освоил более 50 программ обучения. Наиболее востребованным оказалось направление подготовки «Обучение работников, допускаемых к работам на высоте» — новые знания в этой области получили 200 человек.

В двух и более учебных программах приняли участие более 150 сотрудников «Брянскэнерго». Смежные профессии получили 132 работника филиала. Большая часть энергетиков — 504 человека — прошли программы повышения квалификации. Профессиональное обучение было организовано в очной, дистанционной и смешанной формах.

Основная часть специалистов получила новые знания в Орловском учебном комбинате и профильных центрах переподготовки других филиалов «Россети Центр», в том числе Тверском учебно-производственном центре, а также учебных центрах «Энергетик» в Туле, Калуге, Владимире и Ижевске.