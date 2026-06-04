Брянские энергетики «Россети Центр» познакомили с правилами электробезопасности более 300 школьников

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» приняли участие в уроке-концерте по безопасности и профилактике детского травматизма «Привет, лето!», который состоялся в Городском Дворце культуры железнодорожников и был приурочен к началу летних школьных каникул.

Участниками мероприятия стали около 300 учащихся младших классов школ Фокинского района Брянска. Для ребят подготовили интерактивную программу в формате путешествия на импровизированном поезде в лето. На каждой тематической станции юные зрители вместе с героями представления попадали в различные жизненные ситуации и учились принимать правильные решения, соблюдая правила безопасности.

Особое внимание организаторы уделили вопросам электробезопасности. В начале мероприятия представители Совета молодежи «Брянскэнерго» вручили школьникам тематические памятки, которые помогали ребятам находить верные ответы в игровых заданиях и лучше запоминать важные правила безопасного обращения с электричеством.

Во второй части программы дети посмотрели познавательные мультфильмы о безопасном поведении дома, на дороге, в общественном транспорте и вблизи энергообъектов. Особый интерес у школьников вызвали мультфильмы по электробезопасности с участием героев семьи Лампочкиных. Дополнительные материалы по этой теме размещены на странице Маши Лампочкиной в социальной сети «ВКонтакте».

Завершая встречу, сотрудники «Брянскэнерго» еще раз напомнили детям основные правила электробезопасности дома и на улице, а также рассказали, как действовать вблизи энергообъектов и почему недопустимо приближаться к оборванным проводам.

Мероприятие стало стартом летней кампании по профилактике детского электротравматизма, которую энергетики «Брянскэнерго» ежегодно проводят в период школьных каникул. В течение лета специалисты филиала организуют тематические занятия в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях во всех районах Брянской области.