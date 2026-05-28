Цветочная карета появилась в Брянске

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске, в сквере Карла Маркса, появилась цветочная карета. Белую металлическую инсталляцию установили недалеко от фонтана. А цветами ее украсили специалисты «Зеленого хозяйства» городского дорожного управления. Они вырастили в теплицах разноцветные петунии. Теперь эти цветы в карете радуют отдыхающих в сквере горожан. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После того, как на бульваре Гагарина и в Семеновском сквере отцвели тюльпаны, на клумбы высадили летние садовые цветы. На лестнице бульвара Гагарина специалисты дорожного управления для цветов установили каменные тумбы.

- На прошлой неделе дорожники украсили городские разворотные кольца, - говорят в мэрии Брянска. - Сейчас во всех районах Брянска в городские клумбы высаживают бегонии, петунии, цинерарии, бальзамины и колеусы. Только за ближайший месяц их должно быть высажено около 150 тысяч штук различных сортов.