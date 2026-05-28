Юноши «Динамо-Брянск» победили в турнире по мини-футболу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Юноши «Динамо-Брянск» победили в городском турнире по мини-футболу. Спортивное событие прошло на стадионе имени Брянских партизан. Турнир посвятили памяти участника СВО, погибшего при исполнении воинского долга Николая Филиппова. В турнире участвовали юноши 14-15 лет. Всего за победу боролись восемь команд. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

В числе почетных гостей была семья Николая Филиппова. А среди болельщиков - участники СВО, ветераны боевых действий в Афганистане и Таджикистане и члены их семей.

Борьба была упорной. И только серия пенальти определила победителей турнира. Ими стали команда юношей «Динамо-Брянск». Второе место завоевали юные футболисты команды «Партизан». Третье место - дубль «Динамо-Брянск».

