В Брянске открыли памятник «Пограничникам всех поколений»

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук участвовал в открытии памятника «Пограничникам всех поколений». Событие состоялось в урочище «Лесные сараи». Об этом сообщают в паблике «Деснянская волна».

Егор Викторович официально открыл монумент вместе вместе с начальником погрануправления генералом Амиром Амировым. Егор Ковальчук подчеркнул важность службы, которую несут современные пограничники. Не щадя своей жизни они охраняют покой не только жителей Брянщины, но и всей России.

Символично, что открытие состоялось именно 28 мая, в День Пограничника. Памятник представляет собой композицию из трех воинов. Служебная собака, изображенная на памятнике дополняет классический образ пограничной службы еще советских времен, а квадрокоптер в руках пограничника символизирует современные методы охраны вверенного участка границы.

Идея установить такой памятник появилась одновременно с созданием ветеранской организации пограничников в 1996 году и принадлежит первому председателю организации полковнику в отставке Василию Ефименко. Но прошло много лет, чтобы замысел, поддержанный офицерским собранием и одобренный руководством погрануправления, воплотился в жизнь.

22 июня 2016 года торжественно открыли закладной камень в урочище «Лесные сараи». Еще через два года, в 2018 году скульптор Михаил Чирок создал проект памятника и изготовил скульптурную группу в мягком материале. Однако, возникли проблемы со средствами, что отодвинуло сроки реализации проекта. Лишь в 2024 году проект был включен в программу инициативного бюджетирования на 2025 год и выделены необходимые деньги.

Возлагая цветы к новому монументу пограничников всех поколений, губернатор Егор Ковальчук, вместе с сегодняшними защитниками границы и ветеранами погранслужбы почтили память тех, кто отдал свои жизни.