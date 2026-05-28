Врио губернатора Брянской области поздравил пограничников с праздником

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы, всех, кто охраняет рубежи нашей Родины, с днем Пограничника. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Пограничники всегда были на передовой, решали особо важные и ответственные задачи, - говорится в поздравлении. - И сейчас воины пограничного братства в условиях специальной военной операции отражают удары врага на приграничных территориях, пресекают диверсии и террористические акты, делают всё необходимое для недопущения прорыва противника на территорию нашей страны. Продолжая славные традиции своих предшественников, защищают Отечество, обеспечивают защиту от внешней агрессии, терроризма, незаконной миграции и других угроз.

Егор Кавальчук поблагодарил защитников за верность присяге и воинскому долгу и пожелал здоровья, мира, добра.