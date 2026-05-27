Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске комиссия оценила капремонт улицы Горького. После капремонта улица официально не принята в эксплуатацию, хотя уже активно используется горожанами. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик завершает ремонт. На улице побывала рабочая комиссия, в состав которой входили специалисты городского комитета ЖКХ, технадзора, представители подрядчика, всероссийского общества инвалидов и сотрудник ГАИ. Проверили готовность к приемке улицы Горького в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- На пересечении с улицей Калинина, у Семёновского сквера, подрядчик расширил проезжую часть до пяти полос, - рассказали в мэрии Брянска. - На подъеме — от Калинина до Луначарского — уложено по две полосы движения в каждую сторону. На отрезке от улицы Луначарского до перекрестка с улицей Карла Маркса, на подъём построили две полосы, на спуск остаётся одна. Далее до проспекта Ленина улица Горького расширяется до пяти полос.

Больше всего времени занял перенос подземных коммуникаций. Трубопроводы, электрические линии и кабели связи прятали под Горького с сороковых годов прошлого века. Коммуникации пришлось откапывать и переносить. Для расширения проезжей части на склоне построили бетонную подпорную стену. Подрядчик возвел 180 метров железобетонного укрепления откосов.

Особое внимание уделили пешеходам. Тротуары с двух сторон выложили плиткой. Также здесь установили дополнительно шесть опор светодиодных фонарей. На улице Горького появились новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Решили также установить черное ажурное ограждение проезжей части. Металлическими решетками осталось оградить тротуары над подпорной стенкой и ниже на спуске к Набережной.

- Участник комиссии, представитель всероссийского общества инвалидов, указал подрядчику, что в двух местах надо поправить бордюрный камень, чтобы исключить трудности для человека на коляске. Строителям предстоит привести грунт и подсыпать его на газон у дороги, - рассказали в мэрии Брянска.