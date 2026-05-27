В «Брянскэнерго» наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети»

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялось торжественное награждение победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети». Дипломы и подарки лучшим знатокам точных наук вручил директор филиала Федор Капшуков.

В этом году в ней приняли участие 104 ученика 8-х, 9-х и 10-х классов региона. В рамках первого этапа, который проходил в онлайн-формате, ребята выполняли задания по трем основным дисциплинам: физике, математике и информатике. По итогам испытаний девять участников показали лучшие результаты и заняли призовые места.

Победителями первого этапа олимпиады, набрав наибольшее количество баллов, стали ученица 8 класса городской гимназии № 5 Арина Сазонова, девятиклассник брянской школы № 72 Захар Притула, а также учащийся 10 класса школы № 9 областного центра Артем Карпов.

Олимпиада школьников «Россети» проходит в Брянской области уже девятый год подряд. За это время в ней приняли участие свыше 400 старшеклассников из 40 образовательных учреждений региона. Благодаря проекту победители и призеры второго этапа могут поехать на энергетическую смену во Всероссийский детский центр «Орленок» и получить дополнительные баллы на экзаменах при поступлении в вузы по профильным направлениям подготовки.