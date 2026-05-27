Врио губернатора Брянской области пообщался с главами приграничья

Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук пообщался с главами приграничья. Встреча руководителей Белгородской, Курской и Брянской областей состоялась во время Совета ЦФО. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Наши регионы вместе преодолевают те вызовы, с которыми столкнулось приграничье, - сказал врио губернатора Брянской области. - Впереди у нас много общих задач, в том числе реализация правительственной программы восстановления.

Вижу, как коллеги стремительно погружаются в проблематику своих регионов. Нет никаких сомнений в том, что сообща мы преодолеем все вызовы. Договорились в ближайшее время с рабочими поездками побывать друг у друга в гостях.