Брянские строители отремонтируют 32 объекта в подшефной Брянке

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские строители в этом году отремонтируют 32 объекта в подшефной Брянке Луганской Народной Республики. Это – объекты дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. На работы потратят больше 700 миллионов рублей. Объемы, подрядчики определены, контракты заключены, все по графику. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Брянские строители и коммунальщики сегодня здесь ведут большую работу.

- За три года восстановлено и отремонтировано 174 объекта, - рассказал Егор Ковальчук. - Работы ведутся комплексно, с учетом всех возможных существующих сегодня программ социально-экономического развития: федеральных, региональных, нацпроектов, средств региона-шефа.