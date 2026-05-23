Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 мая 2026 16:01

Брянские строители отремонтируют 32 объекта в подшефной Брянке

За три года восстановили и отремонтировали 174 объекта
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские строители в этом году отремонтируют 32 объекта в подшефной Брянке Луганской Народной Республики. Это – объекты дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. На работы потратят больше 700 миллионов рублей. Объемы, подрядчики определены, контракты заключены, все по графику. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Брянские строители и коммунальщики сегодня здесь ведут большую работу.

- За три года восстановлено и отремонтировано 174 объекта, - рассказал Егор Ковальчук. - Работы ведутся комплексно, с учетом всех возможных существующих сегодня программ социально-экономического развития: федеральных, региональных, нацпроектов, средств региона-шефа.