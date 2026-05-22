Происшествия22 мая 2026 11:56

Врио губернатора Брянской области выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ учебного корпуса и общежития в ЛНР

В момент атаки ВСУ там находились 86 детей от 14 до 18 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибших при ночной атаке ВСУ учебного корпуса и общежития Старобельского педагогического колледжа Луганской Народной Республике. Об этом Егор Викторович 22 мая сообщает на своей странице ВКонтакте.

- В момент атаки ВСУ там находились 86 детей от 14 до 18 лет, - рассказал врио губернатора Брянской области. - К огромному горю, есть погибшие и раненые. Приношу самые искренние слова соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Старобельск 22.05.2026.Брянская область с вами…