Врио губернатора Брянской области выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ учебного корпуса и общежития в ЛНР

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибших при ночной атаке ВСУ учебного корпуса и общежития Старобельского педагогического колледжа Луганской Народной Республике. Об этом Егор Викторович 22 мая сообщает на своей странице ВКонтакте.

- В момент атаки ВСУ там находились 86 детей от 14 до 18 лет, - рассказал врио губернатора Брянской области. - К огромному горю, есть погибшие и раненые. Приношу самые искренние слова соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Старобельск 22.05.2026.Брянская область с вами…