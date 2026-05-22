Мэр Брянска поможет «Искорке»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В оздоровительном лагере «Искорка » побывал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Лагерь расположен в живописном сосновом бору под Брянском. Недавно здесь выпустили весеннюю смену, а сейчас идёт подготовка к летней. Рабочие подкрашивают конструкции, косят траву, обрабатывают площадку средством от насекомых.

Здесь много сделали своими силами. В лагере утепляют и обшивают современными материалами корпуса, закупают новое оборудование и мебель.

- Но есть проблемы, которые администрация лагеря не способна решить самостоятельно, - рассказали в мэрии Брянска. - Корни деревьев во многих местах разрослись и приподняли асфальт. Да и в целом, пешеходные дорожки десятки лет не обновляли.

Руководство лагеря попросило помочь Александра Макарова. Глава ознакомился с предварительной сметой, обсудил детали проекта с заместителем Александром Гавриловым и начальником управления образования Альбертом Малкиным.

- Речь не только о комфорте, но, прежде всего, о безопасности детей, - говорит заместитель директора «Искорки» Оксана Осадчая. - Мы возлагаем на Александра Николаевича большие надежды. Нам, действительно, самим не потянуть эти работы.

Александр Николаевич после выездного совещания обещал поддержать лагерь и найти возможность обновить в «Искорке» пешеходные дорожки.