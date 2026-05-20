Брянские учреждения культуры наводят порядок на своих территориях

Брянские библиотеки, Дворцы культуры, детские школы искусств регулярно наводят порядок на своих территориях. Здесь косят траву, стригут газоны, убирают мусор, на клумбах высаживают цветы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
- Основная работа сейчас лежит на косарях, которым нужно побороть заросли травы и сделать аккуратную стрижку газонов, - рассказали в мэрии Брянска. - Другие сотрудники - высаживают цветы и пропалывают клумбы, убирают песок и мусор на территории.
На входе в здания Централизованной системы детских библиотек тоже теперь стало красиво - крыльцо, входные группы и ближайшие бордюры покрасили или побелили, а в ДШИ №2 имени П.И. Чайковского отремонтировали и покрасили цоколь здания.